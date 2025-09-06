Кобяков отметил участие 8,4 тысячи человек на ВЭФ-2025

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наиболее многочисленными делегациями на форуме оказались участники из Китая, Японии и других стран.

В мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) поучаствовали 8,4 тысячи человек, которые прибыли из 75 стран. Об этом рассказал советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2025 Антон Кобяков.

«В форуме приняли участие более 8,4 тысячи участников и представителей СМИ», — пояснил Кобяков.

При этом он добавил, что наиболее многочисленными делегациями на форуме оказались группы, приехавшие из Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса.

Восточный экономический форум проводится 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нынешнем году ключевая тема форума — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

В рамках форума подписали 353 соглашения, общая сумма которых составила 6,51 триллиона рублей без учета сделок, составляющих коммерческую тайну.

Ранее, писал 5-tv.ru, Кобяков заявил об отсутствии суверенности Европы в большой геополитической игре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX