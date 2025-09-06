В Италии сообщили о рухнувших из-за Путина планах «коалиции желающих»

Фото: Reuters/LUDOVIC MARIN

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ввод войск Запада на Украину будет расцениваться как первый шаг к ее вступлению в НАТО.

Президент России Владимир Путин подорвал планы «коалиции желающих», выступив с неподходящим для нее заявлением. Об этом стало известно из сообщения местного издания L'Antidiplomatico.

«О чем думали всадники апокалипсиса в Париже, рьяные поджигатели войны, которые готовы отправить „тридцать тысяч человек“ на Украину. Владимир Путин уже сказал, что в таком случае они станут „законной целью“ российского оружия» — отметили в источнике.

Также в издании указали, что Путин дал понять — ввод западных войск на Украину станет расцениваться как первый шаг к ее вступлению в НАТО. Такой исход считается на данный момент недопустимым развитием событий.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение военных из других стран не поспособствует урегулированию украинского конфликта. Он пояснил, что Россия рассматривает присутствие иностранного военного контингента на территории Украины как угрозу. К тому же он добавил, что РФ пойдет на все необходимые меры, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Ранее 5-tv.ru писал, что «коалиция желающих» обостряет противостояние с Россией. Встреча ее представителей прошла в Париже накануне. Для переговоров во Францию прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского Совета Антониу Кошта, президент Финляндии и другие главы государств. Многие участники присутствовали дистанционно. Лично приехали также глава киевского режима Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX