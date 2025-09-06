Соглашения на сумму 6,51 трлн рублей подписали во время ВЭФ-2025
Всего заключили 353 сделки.
В ходе проведения Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025) были подписаны соглашения на сумму 6,51 триллиона рублей. Об этом рассказал советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2025 Антон Кобяков.
«Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,51 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну», — пояснил он.
До этого Кобяков указывал на трудности при заключении соглашений с Западом, поскольку страны самостоятельно принимают правила, а после также в одностороннем порядке меняют их на желаемые.
При этом Кобяков призвал осуществить переход к широкому использованию цифрового рубля. Как он добавил, России нужно принять новую модель национальной торговли.
Ранее, писал 5-tv.ru, в США отметили интерес американских компаний к сотрудничеству с РФ. Американский эксперт заявил, что партнерская работа могла бы проводиться в экономике, в сфере науки и исследований Арктики и Аляски.
