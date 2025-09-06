Кобяков заявил об отсутствии суверенности Европы в большой геополитической игре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В свою очередь Россия «правильно двигает фигуры».

Заключать соглашения со странами Запада, которые сами придумывают правила, а после их меняют, — сложно. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

При этом он добавил, что последствием исторической встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске стала «бессмысленная суета европейцев».

По словам Кобякова, в настоящее время Европа не является суверенной, тогда как Россия в этой партии «правильно двигает фигуры». Запад, как пояснил советник президента РФ, затеял «большую геополитическую игру».

«Однако часть Запада, а конкретно, Европа от этой затеи проиграла. Она сегодня лишилась самостоятельности в области финансов, энергетики, технологий, политического выбора, и, по сути, суверенитета», — подчеркнул Кобяков.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что странам Евросоюза нужно смириться с тем, что Запада больше не сможет навязывать правила.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX