Мединский: премию «Бриллиантовая бабочка» реализуют в нескольких государствах

Россия представит масштабный проект в ходе объединения различных киноакадемий.

Премия «Бриллиантовая бабочка» Евразийской киноакадемии будет реализована в рамках нескольких государств. Об этом рассказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время сессии «Деловой завтрак. Образы будущего», которая прошла на Восточном экономическом форуме — 2025 (ВЭФ-2025).

«Это большая работа. Она не сделается за один день, за один год. „Оскар“ выстраивался примерно лет десять для достижения только национального лидерства», — пояснил он.

По словам Мединского, Россия представит более масштабный проект в ходе объединения различных киноакадемий из нескольких государств. Ожидается достижение консенсуса и общей заинтересованности в инициативе.

При этом на той же сессии кинорежиссер Никита Михалков отметил, что режиссеры из тех стран, которые поучаствуют в премии «Бриллиантовая бабочка» Евразийской киноакадемии, получат награды не в долларах. Будет возможно применить денежный эквивалент, связанный с валютой страны, в которой пройдет очередная церемония награждения.

Ранее, писал 5-tv.ru, Михалков посоветовал не подавать фильмы из РФ на американскую кинопремию «Оскар».

