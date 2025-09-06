Михалков: мировая элита стремится сфальсифицировать исторические события

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Запад пытается принизить значимость России.

Действующая международная элита пробует сфальсифицировать значимые исторические события, в числе которых период Второй мировой войны. Об этом рассказал кинорежиссер Никита Михалков во время сессии «Деловой завтрак. Образы будущего», прошедшей в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«Общее понимание современной международной элиты, которая на сегодняшний день идет даже на то, чтобы фальсифицировать вообще исторические события, результаты Второй мировой, Великой отечественной войны», — пояснил он.

При этом Запад, по словам Михалкова, вообще пытается принизить значимость существования России и всех других государств, которые не согласны с подменой исторической реальности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что в ряде западных стран идет пересмотр итогов Второй мировой войны. Российский лидер подчеркнул, что страны Запада искажают исторические факты и предпочитают умалчивать правду, чтобы соответствовать политическим интересам.

