Силуанов назвал причины изменения ключевой ставки

Центробанк в первую очередь смотрит на уровень инфляции.

Значение ключевой ставки в России меняется исходя из макроэкономических показателей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов во время визита на завод «ОДК-Кузнецов» в Самаре.

«Ключевая ставка двигается не из-за того, чтобы оздоровить промышленность, а исходя из макроэкономических показателей», — пояснил он.

При этом Силуанов добавил, что, рассматривая данный вопрос, Центробанк (ЦБ) РФ в первую очередь смотрит на инфляцию, а затем обращает внимание на уровень кредитов экономики.

До этого председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал о тенденции к снижению ключевой ставки в России. Он отметил, что в настоящее время показатель будет двигаться только вниз, однако уточнил, что окончательное решение принимает ЦБ РФ.

Помимо этого, глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что он ожидает понижения ключевой ставки. Как он считает, условия для указанного процесса в России сложились.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) — 2025 (ВЭФ-2025) уточнил, что сохранение уровня ключевой ставки должно распространяться на борьбу с инфляцией и ростом цен. Российский лидер полагает, что стране нужно обеспечить «мягкую посадку экономики».

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил об отсутствии стагнации в экономике РФ.

