Состояние от кутюр: названы наследники модной империи Джорджо Армани

Фото: www.globallookpress.com/Nick Zonna

Общая сумма состояния знаменитости — миллиард евро.

Наследство модельера Джорджо Армани оценили в огромную сумму. Об этом писало издание Reuters.

Общая сумма состояния знаменитости — миллиард евро. Известно, что оно перейдет ближайшим родственникам. Среди наследников — 86-летняя сестра модельера Розанна, племянницы Роберта и Сильвана, а также племянник Андреа Камерана.

В прошлом году компания Армани — Giorgio Armani S.p.A. отчиталась о выручке в 2,7 миллиарда долларов. Кроме бизнеса, во владении у дизайнера была яхта стоимостью в 60 миллионов евро, а также недвижимость в Милане, Париже, Сан-Тропе и Санкт-Морице.

До этого, 4 сентября, стало известно, что Армани умер на 92 году жизни. Уточнялось, что в последние месяцы жизни дизайнер тяжело болел: у него была выявлена легочная инфекция, из-за которой он долгое время восстанавливался дома.

Родился Джорджо 11 июля 1934 года в Пьяченце, в семье Марии Раймонди и Уго Армани. За десятилетия мужчина выстроил империю высокой моды, в которую вошли следующие линии: Armani Privé, Emporio Armani и Armani Exchange.

