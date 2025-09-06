Трамп сообщил о желании видеть Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в 2026 году

Фото: Reuters/Joshua Roberts

Подготовкой повестки мероприятия занимается министр финансов США.

Лидер США Дональд Трамп окажется рад приезду президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммит «большой двадцатки» (G20), который пройдет в Майами в 2026 году. Такое заявление он сделал во время выступления перед журналистами в Белом доме, трансляцию которого вел телеканал Fox News.

«Был бы рад их присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить», — пояснил американский лидер.

До этого Трамп анонсировал проведение саммита G20 в Майами в 2026 году. К тому же президент США отметил, что подготовку повестки дипломатического мероприятия проводит министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

При этом Путин, 30 августа, отметил роль сотрудничества Москвы и Пекина по улучшению работы G20. Он заявил, что Си Цзиньпин много раз обозначал готовность Китая вместе с РФ укреплять взаимную поддержку на таких многосторонних платформах, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Ранее, 5-tv.ru писал, что российская экономика открыта для работы с дружественными партнерами.

