Золотой эфир: доходы российских стримеров превысили 163 млн рублей

Как изменился рынок стриминга и с чем связано увеличение заработков?

Доходы ведущих российских стримеров на Twitch за первое полугодие 2025 года выросли до 163,5 млн рублей, что значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года, когда они составляли около 97 млн. Такие данные привела Ассоциация блогеров и агентств (АБА). Прогнозируется, что к концу года сумма может превысить 320 млн рублей. Увеличение связано с ростом популярности стриминга, увеличением объема рекламных размещений и формированием лояльной аудитории. Однако развитию рынка мешают нестабильные условия на платформе Twitch, которая продолжает менять правила для авторов.

Заработки российских стримеров на зарубежной платформе

Согласно данным АБА, за шесть месяцев 2025 года 15 самых популярных российских стримеров на Twitch суммарно заработали 163,5 млн рублей, что почти на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самым прибыльным стал стример под ником buster, чей доход составил порядка 26 млн рублей — это на 36% больше, чем годом ранее. GENSYXA увеличила заработок более чем в два с половиной раза — с 8,4 млн до 22,2 млн рублей. Также в пятерку лидеров попали Recrent (17,1 млн), bratishkinoff (15,9 млн) и Dmitry\_Lixxx (12,6 млн).

Основной источник прибыли — рекламные интеграции. За первое полугодие было зафиксировано 183 таких размещения, тогда как за тот же период 2024 года их было 145. В АБА считают, что при сохранении текущей динамики суммарный доход стримеров может превысить 320 млн рублей к концу 2025 года.

Однако специалисты подчеркивают, что рынок уязвим.

Российский сегмент стриминга демонстрирует уверенный рост, но остается зависимым от нестабильной политики Twitch, где случаются спорные блокировки популярных авторов, подчеркнули в АБА.

Как эксперты объясняют рост доходов

По мнению основателя Influencio Вадима Бордияна, значительную роль сыграли ограничения на YouTube, из-за чего бренды стали активнее использовать Twitch как более предсказуемую и активную платформу.

К тому же формат live-контента дает отличную вовлеченность — стримы можно резать на фрагменты и распространять в TikTok, «ВКонтакте», YouTube. За счет этого растет охват, появляются новые зрители и, как следствие, новые интеграции, объяснил он.

Он также отметил, что развитию способствует проведение марафонов, турниров, коллабораций, а также участие медийных личностей, ранее не связанных с геймингом. Так, к стримингу присоединились певец Егор Крид и футболист Федор Смолов, быстро начав зарабатывать на уровне топовых стримеров.

Это показатель трансформации рынка. Стриминг становится медиаформатом массового уровня, добавил эксперт.

Глава агентства StreamPub Артур Авакян связывает рост доходов с увеличением рекламных бюджетов на Twitch, чему способствовало сокращение других доступных форматов работы с блогерами.

«Особый интерес у рекламодателей вызывает молодая аудитория 16–24 лет, которая активно потребляет контент на Twitch и TikTok. Это дополнительно усиливает привлекательность платформы», — пояснил он.

По его прогнозу, в будущем наибольший рост обеспечат рекламные интеграции у менее известных стримеров из топ-100. По мере появления успешных кейсов и укрепления доверия к Twitch рекламные бюджеты будут перераспределяться более равномерно.

Руководитель отдела инфлюенс-маркетинга агентства Fistashki Елена Яшкович отметила, что стриминг в России уже воспринимается как стабильная профессиональная деятельность, а видеореклама продолжает активно развиваться.

«Рынок видеорекламы активно развивается. По оценкам, около 91% компаний используют видеоконтент для продвижения своих продуктов, что расширяет спрос на контент‑площадку и косвенно поддерживает монетизацию стримеров», — сказала она.

По ее словам, помимо рекламы, важными источниками дохода становятся подписки, донаты и партнерские программы с брендами.

Тем не менее, монетизация на Twitch для российских стримеров по-прежнему ограничена. Как пояснил эксперт по цифровым коммуникациям Ярослав Мешалкин, Twitch отключил официальную программу монетизации для авторов из России, поэтому они могут полагаться лишь на прямые рекламные сделки.

Он добавил, что недавно сервис ограничил качество трансляций до 720p, что негативно сказалось как на зрителях, так и на самих стримерах. По его мнению, такие шаги нельзя назвать дружественными, хотя они и обусловлены, скорее, прагматическими соображениями, чем политикой.

Член комитета Госдумы по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин ранее заявил, что решение Twitch о снижении качества трансляций — это попытка вытеснить русскоязычных пользователей с платформы.

Под предлогом технических ограничений сервис лишает миллионы зрителей того качества контента, к которому они привыкли. Это уже не просто цифровая дискриминация — это прямое давление на создателей и пользователей по национальному признаку.

Он подчеркнул, что от этого страдают добросовестные авторы, многие из которых на протяжении лет развивали Twitch и приводили к нему огромную аудиторию. По его словам, российским стримерам и зрителям стоит задуматься о переходе на альтернативные, в том числе отечественные, платформы.

