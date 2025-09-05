В Третьяковской галерее произошло задымление

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Были эвакуированы 11 человек.

Задымление после короткого замыкания произошло в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Об этом 5 сентября сообщил источник «Известий».

«В Лаврушинском переулке по предварительным данным в подвале произошло загорание электрокабеля в подвале технического здания. Из помещений огнеборцы МЧС России вывели 11 человек», — сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что открытое горение удалось ликвидировать, однако работы по тушению пожара продолжаются. Отмечается, что данных о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Волгограде 30 августа пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке «Националь» в Тракторозаводском районе. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

По данным пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составила около 3,2 тысячи квадратных метров. В ведомстве подчеркнули, что пожар удалось взять под контроль, что позволило избежать жертв среди посетителей и работников рынка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



