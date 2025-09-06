Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Координаты расположения противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам.

Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно подавляют пункты управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтожают артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу, предотвращая любые попытки укронацистов к форсированию Днепра. Самые яркие видео из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

По данным, полученным от воздушной разведки, расчет 122-мм гаубицы «Д-30» нанес артиллерийский удар и уничтожил пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ, находившийся на в заброшенном доме на правобережье Днепра.

«Плановые цели на берегу. Задача, во-первых, не дать переправить на наш берег живую силу, подкрепление, не дать на нашем берегу закрепиться. Если переправились, то сделать так, чтобы они либо мало прожили, либо быстро сдались», — рассказал старший офицер на батареи с позывным «Хосе».

После доклада с командного пункта о поражении цели, расчет оперативно маскирует орудие и отходит в укрытие, чтобы не допустить поражение личного состава и гаубицы контрбатарейным огнем со стороны противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

