Путин прилетел в Самару после участия в ВЭФ

Президент РФ проведет совещание по двигателестроению.

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Самару, где проведет совещание по двигателестроению. Российский лидер также проведет рабочую встречу с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.

О планах на очередную рабочую поездку по стране президент сообщил лично — во время пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося в пятницу. По его словам, сразу после участия в ВЭФ он направится в один из российских регионов, чтобы заняться вопросами, связанными с развитием двигателестроения.

Одной из ключевых точек маршрута стала Самара — здесь расположен завод «ОДК-Кузнецов», который входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации», принадлежащей госкорпорации «Ростех». Это предприятие специализируется на проектировании, производстве, техническом обслуживании и ремонте газотурбинных и ракетных двигателей.

Самара стала уже четвертым городом, который президент посетил в течение последних нескольких дней. С 31 августа по 2 сентября он находился в китайском Тяньцзине, затем 3 сентября провел рабочие встречи в Пекине, а 4 и 5 сентября принял участие в мероприятиях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нем приняли участие представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

