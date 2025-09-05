«Считаем долгом»: Ким Чен Ын о готовности поддерживать РФ в борьбе за безопасность

Ким Чен Ын заявил, что будет поддерживать борьбу россиян за защиту суверенитета

Глава Республики обратился к участникам приема по случаю предстоящей 77-й годовщины основания КНДР.

КНДР продолжит поддерживать борьбу граждан России за защиту своего суверенитета, потому что считает это своим братским долгом. Об этом сообщил лидер Республики Ким Чен Ын в обращении к участникам приема по случаю предстоящей 77-й годовщины основания КНДР.

На приеме также присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности, а также считаем это своим долгом перед братьями», — передал слова Ким Чен Ына посол государства в Москве Син Хон Чхол.

Андрей Белоусов отдал дань уважения, возложив цветы к портрету первых глав КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ким Чен Ын выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за высокую оценку вклада корейских солдат в освобождение Курской области.

