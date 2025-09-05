В Минпромторге отметили развитие собственного производства пива в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Оно предполагает вертикально интегрированную отрасль — «от поля до полки».

В России сформировано и развивается собственное пивоваренное производство, данная отрасль заслуживает усиленного внимания со стороны государственных структур. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли России Роман Чекушов в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«Мы точно можем смело говорить о развитии собственного производства пива. Поэтому, наверное, вот мы вместе с отраслью, вместе с Министерством сельского хозяйства посмотрим в первую очередь на это направление», — подчеркнул Чекушов.

Он отметил, что пивное производство в России представляет собой комплексную вертикально интегрированную систему — «от поля до полки». В данный момент основная часть пивоваренных компаний в России находится под контролем отечественных предприятий или управляется российскими специалистами, что служит дополнительным подтверждением роста этой промышленной отрасли.

Чекушов также добавил, что российские производители намерены развиваться независимо от внешних факторов, не оглядываясь на трудности или достижения зарубежных компаний и конкурентов, а уверенно строить свою стратегию развития отрасли.

Фестиваль «Балтика Фест» пройдет 13 сентября в Ленинградской области на автодроме «Игора Драйв». На сцене перед гостями выступит легендарная рок-группа «Чайф», культовая группа 90-х и 2000-х «Дискотека Авария» и любимица миллионов — Мари Краймбрери.

Гостей также будут ожидать мастер-классы и гастрошоу, еда и напитки, а также живые выступления и интерактивные развлечения. Билеты на гастрофестиваль можно приобрести в билетных онлайн-кассах и на сайте комплекса «Игора Драйв».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.