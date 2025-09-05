«Тяжелые последствия»: Жорин о россиянах, по неосторожности ввозящих наркотики в страну

Жорин: Не следует привозить из-за рубежа продукты или косметику с запрещенными в РФ компонентами

Каждому, кто возвращается в Россию, необходимо с максимальной внимательно относиться к содержимому своего багажа.

Граждане России возвращаются с отдыха из стран, где частично легализованы те или иные наркотики, и не всегда осознают риски. Речь идет не только о каких-то тяжелых классических наркотических веществах, но и о, казалось бы, безобидных товарах. Аналогичное произошло с актрисой Аглаей Тарасовой сегодня, 5 сенября, в аэропорту Домодедово. Звезду «Интернов» задержали по возвращении из Израиля — во время досмотра в чемодане девушки обнаружили вейп, в котором находилось 0,38 грамма гашишного масла.

«В силу адвокатской этики я не могу комментировать конкретное дело, но, к сожалению, подобных ситуаций достаточно много. Важно понимать, что в соответствии со Статьей 229.1. уголовная ответственность наступает за любое количество вещества без какой-либо нижней планки. Даже минимальные следы могут повлечь возбуждение уголовного дела. Санкция статьи достаточно сурова, вплоть до значительных сроков лишения свободы», — отметил адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

Он добавил, что каждому, кто возвращается в Россию, необходимо с максимальной внимательно относиться к тому, что находится в багаже.

«Не следует привозить из-за рубежа продукты или косметику, которые содержат компоненты, запрещенные у нас и относящиеся к наркотическим средствам. Многим кажется, что если товар приобретен за границей официально в магазине, то проблем не возникает. И даже кто-то с собой чеки везет. Но законодательство в разных странах сильно отличается. В России, например, любое даже формально легальное за рубежом приобретение может повлечь очень тяжелые последствия», — добавил Жорин.

Сейчас вся страна наблюдает за произошедшим с Аглаей Тарасовой. По словам актрисы, провести вещеста в страну ее заставил якобы диагноз одного из ее близких родственников. У звезды на иждивении находится 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка.

Против актрисы возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотиков». Ей грозит до семи лет тюрьмы со штрафом в один миллион рублей. Суд избрал актрисе меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Аглая Тарасова известна по фильмам и сериалам «Беспринципные», «Лед», «Холоп 2» и «Интерны». Она также является дочерью народной артистки России Ксении Раппопорт.

