Мессенджер МАХ будет работать в условиях ограничений мобильной связи

Крупнейшие операторы начали предоставлять абонентам возможность свободно пользоваться приложением.

Мессенджер MAX вошел в список социально значимых сервисов, которые в пилотном режиме будут продолжать работать в периоды ограничений работы мобильного интернета. Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры РФ.

«Операторы связи в пилотном режиме обеспечивают доступность в периоды ограничений работы мобильного интернета следующих сервисов и сайтов: „ВКонтакте“, „Одноклассники“, Mail.ru и национальный мессенджер Max», — отметили в сообщении.

Кроме того, в условиях ограничений работать продолжат сайт «Госуслуги», сервисы Яндекса, маркетплейсы Ozon и Wildberries, видеохостинг Rutube, сайты правительства РФ и администрации президента РФ, крупные операторы связи и другие сервисы.

В Минцифры добавили, что список сервисов будет пополнятся.

Начиная с 29 августа мессенджер MAX запустил новую функцию в виде мгновенной записи и отправки видеосообщений в формате кружков. Максимальная длительность записи кружка составляет 60 секунд.

