Человек, навсегда изменивший красные дорожки: путь великого Джорджо Армани

Как Джорджо Армани стал известным модельером и влюбил в себя весь мир

Фото: www.globallookpress.com/Guy Marineau

Дизайнер превращал одежду в искусство, а стиль — в философию жизни.

Джорджо Армани — легенда моды, чье имя стало синонимом элегантности, утонченности и безупречного стиля. Каждая его коллекция воплощает философию простоты, подчеркивая индивидуальность и внутренний мир своего обладателя.

Создавая одежду, аксессуары и парфюмерию, Джорджо Армани сумел объединить высокое искусство дизайна с удобством повседневной носки. Именно благодаря этому талантливому итальянскому мастеру мир узнал истинное значение понятия «итальянская простота». Умение создавать уникальные образы, отражающие дух эпохи, позволило Джорджо Армани занять особое место среди великих дизайнеров современности.

Он стал первым в мире высокой моды, кто начал прямые трансляции своих показов, первым из дизайнеров запретил моделям выходить на подиум, чей индекс массы тела был меньше 18, и отказался использовать натуральный мех. С чего начинался путь великого модельера и какие знаменитости выбирали его стиль — в материале от Пятого канала.

Путь длинною в года

Фото: www.globallookpress.com/via www.imago-images.de

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в небольшом итальянском городке Пьяченца. Детство, которое пришлось на годы Второй мировой войны, было трудным: он пережил бомбежки и даже провел 40 дней в госпитале с серьезным ранением.

Изначально он мечтал стать врачом, поэтому поступил в Миланский университет на медицинский факультет. К виду крови Армани так и не смог привыкнуть за годы учебы, поэтому бросил университет через три года. Первым шагом в мире моды стала работа оформителем витрин в крупном миланском универмаге La Rinascente. Именно там он впервые учился угадывать тренды, подбирать одежду и понимать, что нравится людям.

Позднее, в 1961 году Джорджо Армани начал работать ассистентом дизайнера Нино Черутти, под руководством которого занимался кроем и построением лекал мужской одежды. По словам самого Черрути, в дуэте с Армани им удалось создать универсальную формулу изысканной классики, удобную для всех ценителей высокой моды.

Взлет в карьере не заставил долго себя ждать: после успешного выхода линейки костюмов Hitman, друг и архитектор Серджо Галеотти убедил амбициозного Джорджо основать собственным дом моды.

Уже в 1975 году Армани вместе с Галеотти основал Дом моды Giorgio Armani. Первая коллекция мужской одежды произвела настоящий фурор: модельер представил пиджаки без жестких подплечников — это стало настоящей революцией в мире строгого мужского стиля.

Тот же принцип легкости и элегантности дизайнер начал применять и в женских линейках: вещи подчеркивали силуэт, но при этом давали полную свободу движений. Благодаря такому современному взгляду Армани быстро завоевал публику 80-х и стал любимым модельером Голливуда. Он попал на обложку журнала Time, став вторым после Кристиана Диора дизайнером, удостоенным такой чести. Тогда журнал отметил выход женского блейзера с подчеркнутой линией талии, созданного Армани на основе мужского пиджака.

Первый прыжок в киноиндустрию

За плечами легендарного модельера не только создание собственного Дома моды, но и работа в качестве художника по костюмам во многих голливудских фильмах. Он не просто одевал актеров в костюмы, а создавал для них уникальные образы, которые отражали психологические особенности героя.

Настоящий прорыв случился в 1980-м году, когда вышел фильм с Ричардом Гиром «Американский жигало». Главный герой криминальной мелодрамы Пола Шредера Джулиан Кей стал воплощением эстетики бренда Armani. Вместо жестких, гипермужественных силуэтов 1970-х модельер использовал пиджаки с мягкими плечами, шелковые рубашки и ткани песочного, серого, бежевого оттенков.

Фото: Кадр из к/ф «Американский жиголо», реж. Пол Шредер, 1980 г.

Армани разработал весь гардероб героя от и до, который полностью отражал его образ настоящего франта, одержимого собственной внешностью. В кадре Ричард Гир появлялся в эстетично помятых и расстегнутых до груди рубашках, строгих брюках и легких пиджаках (Армани убрал из них подкладку, поэтому вещи сидели точно по фигуре), в идеальных, без единой складки, джинсах. Такой посыл расслабленности, элегантности и одновременно сексуальности влюбил в себя весь мир.

Настоящая революция в мире мужской моды стала переломным моментом в карьере модельера. Мужчину со всего мира массово начали копировать его стиль, а режиссеры фильмов предлагали Джорджо Армани новые контракты в качестве художника по костюмам.

Фото: Кадр из к/ф «Тринадцать друзей Оушена», реж. Стивен Содерберг, 2007 г.

После Ричарда Гира кутюрье одевал героев в фильмах «Тринадцать друзей Оушена», «Бесславные ублюдки», «Волк с Уолл-стрит», «Темный рыцарь», «Славные парни», «Неприкасаемые», «Казино Рояль» и другие.

Незабываемая красота

В прошлом веке «искусства одевания на красную дорожку» попросту не существовало: либо звезда выбирала наряд у художника по костюмам своего фильма, либо собиралась на мероприятие сама. С приходом в индустрию моды Джорджо Армани навсегда изменил это правило: помимо исполнителей ролей в дружественных лентах, его команда обзванивала потенциальных шоу-стопперов «Оскара» и «Золотого Глобуса», предлагая одеться в новом бутике Armani на Родео-Драйв.

Так, например, накануне «Оскара» 1990 года стилист и фэшн-эксперт Ванда МакДэниэл от лица Джорджо Армани лично обзванивала звезд с заманчивым предложением: «Позвольте мы вас оденем». Однако на том конце трубки слышалось недоумение и обида: «Я могу одеться сама! И кто такой Джорджо Армани?».

Позже наряды от Армани стали визитной карточкой красных дорожек. В 90-е, когда мир захлестнула волна сверкающего минимализма, модельер оказался одним из главных законодателей тренда. Анджелина Джоли часто выбирала его платья для выхода в свет.

В то время актриса решила подстричься под мальчика, и, чтобы сбалансировать хулиганский образ, Армани создал для Джоли сверкающее платье-миди на тонких лямках, подол которого украшен разрезом. Актриса дополнила образ босоножками с ремешками, и получился утонченный женственный образ.

В светлом платье, расшитом пайетками и стразами, Энн Хэтэуэй очаровывает поклонников образом морской богини. Декор создает определенную динамику, за счет чего платье напоминает чешую.

Даже когда кутюрье использует необычные детали, образы все равно остаются элегантными. Например, сетку и мелкий красный горох уравновешивает корсетный верх. Сара Полсон знает, что такому платью не нужны дополнительные акценты — именно поэтому она выбрала нюдовый мейкап и гладкую прическу.

Фото: www.globallookpress.com/Dave Bedrosian

Ранее 5-tv.ru рассказал, как высказался стилист Влад Лисовец о Джорджо Армани.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX