Не для себя? Аглая Тарасова в суде ответила, зачем провезла в Россию наркотики

Агалая Тарасова привезла наркотики в Россию из Израиля для родственника

Фото, видео: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сейчас ей вынесут меру пресечения.

Актрису Аглаю Тарасову только что доставили в Домодедовский суд для вынесения меры пресечения. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Адвокаты и Аглая отказываются от комментариев и просят сделать заседание закрытым, чтобы «какие-то важные для нее вещи не попадали в камеры». Суд в этом отказал.

Также по словам актрисы, диагноз одного из ее близких родственников якобы заставил ее провезти эти вещества. У нее на иждивении находится 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка.

Известно, что она была задержана в московском аэропорту Домодедово по возвращении из поездки в Израиль. Во время досмотра в чемодане девушки обнаружили вейп, в котором находилось 0,38 грамма гашишного масла.

Против звезды фильма «Лед» возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотиков». Ей грозит до семи лет тюрьмы со штрафом в один миллион рублей.

Для возлюбленного актрисы ситуация стала полным шоком. Антон Филиппенко признался, что узнал о случившемся только из новостных сводок за последний час и до конца еще не может осознать, что произошло.

Аглая Тарасова известна по фильмам и сериалам «Беспринципные», «Лед», «Холоп 2» и «Интерны». Она также является дочерью народной артистки России Ксении Раппопорт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.