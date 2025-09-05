Китайские зрители очарованы фильмом «Красный шелк»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Картина стала значимым проектом, реализованным в рамках празднование Года культуры РФ и КНР.

Зрители «Красного шелка» — фильма партнерского производства России и Китая — считают его необыкновенно привлекательным, о чем сообщило издание Sina.

«В сентябре на экраны страны вышел целый всплеск новых релизов, многие из которых основаны на реальных исторических событиях. Каждый фильм обладает неповторимым очарованием. Среди них и «Красный шелк», — уточняет издание.

Также уточняется, что «Красный шелк» стал значимым проектом в рамках празднования Года культуры РФ и КНР.

О чем фильм?

Китай, СССР, 1927 год. Транссибирский экспресс едет через всю Россию и перевозит секретные документы, которые изменят ход истории. Зарубежные разведчики примерили образ обычных пассажиров, но они настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится бороться с врагом.

При создании фильма много внимания было уделано деталям интерьеров и костюмов — для воссоздания атмосферы той эпохи. Актерам удалось поработать как в России, так и в Китае. Экшен-сцены в Шанхае были полностью сняты на крупнейшей киностудии мира — Hengdian World Studios. Актеры большинство трюков выполняли без каскадеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что премьера блокбастера «Красный шелк» прошла в Пекине.

