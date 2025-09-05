«Ничем не могу помочь»: парень Аглаи Тарасовой отреагировал на ее задержание
Парень Аглаи Тарасовой Антон Филипенко не знал о ее задержании
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Против звезды «Интернов» возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.
С актрисой Аглаей Тарасовой невозможно связаться после ее задержания по делу о наркотиках в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил ее молодой человек Антон Филипенко в беседе с 5-tv.ru.
«Никто не знал. Никакой информации. Ничем не могу помочь. Не дозвониться», — рассказал он.
Филипенко не исключает варианта, что вейп-аппарат с наркотиками актрисе могли подбросить.
Аглаю Тарасову задержали в московском аэропорту Домодедово. Предварительно, при попытке ввезти в Россию наркотические вещества. При досмотре у нее обнаружили вейп с 0,38 грамма запрещенных веществ. Против актрисы возбуждено уголовное дело по статье 229 УК РФ «Контрабанда наркотических средств». Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Следствие ходатайствует о мере пресечения в виде домашнего ареста. Заседание суда по делу Тарасовой назначено на 5 сентября.
Аглая Тарасова известна по фильмам и сериалам «Беспринципные», «Лед», «Холоп 2» и «Интерны». Она также является дочерью народной артистки России Ксении Раппопорт.
