В Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет, погиб один человек

В результате крушения самолета в Московской области погиб пилот

Фото, видео: 5-tv.ru

Транспортная прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего.

Легкомоторный самолет разбился вблизи деревни Ильясово под Луховицами Московской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным источника, речь идет о самолете марки «Авиатика». В результате крушения воздушного судна погиб пилот.

«На место выдвинулись экстренные службы», — отмечает источник.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета.

