В Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет, погиб один человек

Транспортная прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего.
Легкомоторный самолет разбился вблизи деревни Ильясово под Луховицами Московской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По данным источника, речь идет о самолете марки «Авиатика». В результате крушения воздушного судна погиб пилот.
«На место выдвинулись экстренные службы», — отмечает источник.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета.
