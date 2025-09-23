Формула мужской смерти: как сохраниться, если рядом «женщина-пила»

Фото, видео: 5-tv.ru

Сколько бы слов не было сказано, любовь — это действия. И цена партнера в его поступках!

Мужчину, любя, не просто так называют «фундамент» — его легко можно строить и разрушать! В эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru звезды пришли к такому выводу на премьере комедии «Семейный призрак».

Странности и прелести женщин уже давно впечатаны в юмор, ведь, если речь заходит про прекрасный пол — без высокопарности не обойтись. Мол, женская энергия, красота, сексуальность — это не просто данные об особе, а уже некое «колдовство». И не нужно тонуть в магии, чтобы это понять.

«Пилить — это темная сторона женщин, которая может запросто мужчину разрушить. Когда он талантлив, с огромным потенциалом, но рядом с ним та, которая в него не верит, капает ему на голову и внушает, что он неудачник — ему конец, это дорога к разрушению…» — утверждает актриса Евгения Ахременко.

Ахременко добавила, что ее бывший муж менялся на глазах в зависимости от смены жен. Например, предыдущая жена Константина Соловьева «наградила» его семью двенадцатью годами ада, лишая детей возможности общаться с отцом. Его же новая супруга, Валентина, по словам Ахременко, смогла за пару месяцев починить все то, что разрушила прошлая особа…

«Женщина может все, не зря из-за Елены Троянской шли войны. С Анастасией он из харизматичного и клевого мужика превратился в злого дядьку, с которым никто не мог общаться. И сейчас он возвращается в себя, Валя помогает!» — подчеркивает Ахременко.

Выходит, либо женщина получает от жизни то, что ей положено, либо довольствуется запоздалыми сожалениями об упущенном! А какая еще целенаправленно начнет травить своего партнера? Неуверенная!

В комедии «Семейный призрак» показаны отношения молодой пары Кирсановых: Светланы (Оксана Акиньшина) и Василия (Максим Лагашкин). Герои живут, как на пороховой бочке — в их доме нет ни единства решений, ни поддержки. Василий постоянно мечется между заработком и реализацией, а мужчиной с большой буквы толком ощутить себя не может. Поменяв профессию с банкира на фокусника, у него не получается ни один трюк. И сразу всплывает вопрос, а как же реагирует на это его женщина?

«Ты решил стать фокусником? Сначала реши вопрос с жильем!» — подкалывает мужа героиня Акиньшиной.

У всех мужчин есть потребность получать лавры. И главный из них — восхищение от своей спутницы. Когда женщина дарит эту энергию своему мужчине, случается настоящая магия, даже тогда, когда по всем фронтам он ее вроде бы не заслужил. Ну вот за что хвалить мужика, если он правда не может найти квартиру и занялся фокусами? В такие моменты тяжело не только мужчине, но и его спутнице. Ведь проще всего унизить, и целое искусство — подобрать слова и продолжать заботиться. В такой непростой период в отношениях очень важно ощущать в себе женскую силу уверенность, чтобы не спускаться в сторону невроза.

В принципе, независимо от пола, неумение человека обращаться со своим внутренним миром выражает отсутствие целостности. Та, что сомневается в силе своей харизмы и красоты — попросту неправильно ведет «внутреннюю жизнь». Природа женщины состоит, в первую очередь, из чувственности, эмоций, удовольствия. Поэтому, когда в душе камень — ни о какой силе не может идти и речи. Та, что терпит, завидует, кричит и унижает, по истине, очень слаба и деструктивна как партнер!

Актер Сергей Чирков выделил главный критерий для выбора спутницы:

«Мне нужна целостная! Все говорят найди свою вторую половину… Зачем мне половина? Целая нужна. Целая, самодостаточная, не инвалид!»

Чирков, по его словам, уже много лет находится в терапии с психиатром и хорошо понимает тип женщин, которые могут что-то дельное дать мужчине. На вопрос, как построить семью двум полноценным и свободным личностям, актер ответил сразу:

«На доверии, на дружбе, на взаимоуважении! Люди же, когда ругаются, стараются доказать, кто они в этом тандеме. И, если это не партнерские отношения, то это крах!»

Человек, и правда, задуман парным существом не для того, чтобы стать половиной себя или другого. Все стрелки указывают, что в союзе двух людей есть иной замысел. «Половинки» хорошо бы принимать, как набор качеств, который сможет сделать твоего полноценного партнера еще духовно богаче и сильнее. Ведь быть целостной личностью — не значит уметь и знать все.

Вторая «половина», в любом случае, может зеркалить твои слабости и указывать на зоны роста. Это вовсе не будет говорить о несформированности того или иного. Большое тому подтверждение — крепкий брак, который становится счастливым не потому, что супруги здорово ладят друг с другом, а потому что они упорно преодолевают те места, где ладить не получается. В противном случае, двое будут постоянно спотыкаться о слабости друг друга, бытовые трудности, что, в конечном счете аннулирует желание разделять судьбу с этим человеком. Как это продемонстрировано в «Семейном призраке».

«В ссоре важно посмотреть, как человек ведет себя. Если он признает ошибку и подходит мириться, то все можно проговорить и решить. Я сам могу сорваться, мы все живые люди! Тут главное понимать, человек срывается потому что ты подушка для битья? Либо это точка кипения, кода его довели на работе, в транспорте или еще где-то?» — рассуждает Илья Гуров.

Вообще, конфликт очень плодородная стезя для анализа. Глаза могут врать чаще, чем настоящая жаркая ссора, которая уж точно является зеркалом души. Боль — наша сыворотка правды, и, даже если человек ее не ощущает и ругается с вами холодно… Или совсем не способен на проявление агрессии. Все это тоже четко препарирует его мысли и характер, словно на хирургическом столе. И пока человек чувствует боль — он жив, пока он чувствует чужую боль — он человек.

В погоне за хорошей личной жизнью, идеальным избранником или спутницей — абсолютно не может повстречаться счастье, ведь любовные отношения двух половин — это зеркало принятия самих себя изнутри. Как догоняющий может ощутить наслаждение от цели? Нужно остановиться. Сейчас до бесконечности растянуто инфо поле знакомств — сайты, приложения, марафоны по свиданиям. Но все это пелена настоящего социального невроза!

«Сейчас листаешь соцсети и не понимаешь, сколько Cartier нужно в неделю нужно приобретать, чтобы эти женщины были с тобой. Нет, пусть будет падкая на деньги, но на земные деньги. Не на ярды…» — делится Сергей Чирков.

Народная мудрость говорит, что женщина — шея, мужчина голова! Только современные «высокие стандарты», проработки своей женственности и мужественности сильно искривили эту истину настолько, что шея клонит голову вниз. Или вовсе ее спиливает, доказывая, споря, унижая… И, самое страшное, не веря в ум и талант головы. Да, женщину нужно слушать, нужно за ней идти. И она правда всегда чувствует, «как нужно»! Но чтобы это всемогущество понять — недостаточно родиться в женском теле, нужно уметь обуздать душу в нем.

И фразы про то, что от женщин одни проблемы, что с ней тяжелее жить — это аргументы в пользу невежд, которым хочется пожелать одного — знаний. И что же делать, если тебя любимая пилит? Если есть мысли о бегстве, то оно будет, к сожалению, не от этой особы, а только от своего эгоизма. Выход один — помочь партнерше увидеть ее настоящую силу! Ведь поступки — самое дорогое! Есть очень мощная фраза:

«Всяк путь прям в глазах человека, но Господь взвешивает сердца!»

Нет плохой судьбы или избранника — есть только недосеянные поля!

Ранее, 5-tv.ru писал, как избежать финансовых конфликтов в браке.