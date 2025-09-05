Директор ФАО назвал число голодающих к 2030 году: «Будет сокращаться»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Omar Ashtawy; 5-tv.ru

Наиболее сильно проблема затрагивает страны Африки.

Около 512 миллионов человек в мире могут столкнуться с голодом к 2030 году. Об этом заявил директор отделения по связям с РФ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков на сессии «Повестка развития ООН после 2030 года» Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В будущем ожидается, что число недоедающих в мире будет сокращаться. И все же, по нашим прогнозам, в 2030 году оно составит порядка 512 млн людей», — уточнил он.

Также Кобяков дополнил, что количество голодающих хоть и снижается с каждым годом, но по-прежнему остается серьезной проблемой человечества. И наиболее он сильно затронет страны Африки, количество нуждающихся там будет примерно 60% от общей цифры.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

