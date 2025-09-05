Патрушев: стартовали работы в рамках проекта «Вода России»

Фото: пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева

Ведется расчистка водоемов по всей стране, продолжается строительство очистных сооружений на Байкале.

Работы в рамках федерального проекта «Вода России» стартовали по девяти направлениям. В их числе — расчистка более 70 водоемов, строительство очистных сооружений на Байкале и реконструкция гидроузлов в Омской области и ЛНР. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании о ходе реализации федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

«В 2025 году на реализацию мероприятий федерального проекта „Вода России“ предусмотрено более 5,5 миллиарда рублей», — отметил Патрушев.

Проведены отборы объектов на 2026 год. В следующем году планируют начать разработку проектно-сметной документации на реконструкцию Краснодарского и Курского водохранилищ. Также собираются строить и реконструировать очистные сооружения на реках Урал, Тобол, Кама и Ангара. Продолжится работа на Волге и Байкале.

Патрушев также поручил выездной рабочей группе в преддверии следующего заседания посетить Республику Бурятия. Необходимо проверить, как идут на работы на Байкале.

