Следствие просит домашний арест для актрисы Тарасовой по делу о наркотиках

Артистку уже доставили в суд для вынесения меры пресечения.

Следствие просит домашний арест для актрисы Аглаи Тарасовой, которая была задержана в аэропорту Домодедово с наркотическим веществом в вейпе. О подробностях дела рассказал источник 5-tv.ru.

Девушка уже находится в суде, ей избирается мера пресечения.

Как уточнил источник, 28 августа в аэропорту Аглая была остановлена сотрудником таможни по прибытии из Израля. В ее чемодане нашли электронную сигарету с темной жидкостью.

Удалось установить, что это вещество - гашишное масло. Актриса проходит по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств). Ей грозит до семи лет колонии.

Дарья-Аглая Тарасова — дочь народной артистки Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Известна по фильмам «Лед», «Холоп -2», «Марафон желаний», сериалам «Интерны» и «Беспринципные».

