Товарооборот между КНР и Дальним Востоком вырос в 2,5 раза

На это понадобилось шесть лет.

Объем продаж между северо-востоком КНР и регионами Дальнего Востока РФ увеличился в 2,5 раза. Эти данные предоставил член комитета Совфеда Федерального собрания РФ по экономической политике, сенатор от Хабаровского края Виктор Калашников на сессии «Россия — Китай: региональное измерение» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он подчеркнул, что развитие торговли — приоритет. Понадобилось шесть лет, чтобы увеличить товарооборот между Россией и Китаем в 2,5 раза. В настоящий момент в Приморском, Хабаровском и Забайкальских краях, а также в Амурской и Еврейской автономной областях осуществляется стремительное развитие пунктов пропуска.

Если брать в расчет только сухопутные пункты, то за 2024 год можно увидеть рост на 5,5 миллионов тонн. За первое полугодие 2025 показатели увеличились еще на 36%.

Хотя торговля развивается в быстром темпе, крупные инвесторы пока предпочитают держаться на расстоянии. Калашников отметил, что трансграничные территории нуждаются в подобных инициативах. Лучший вариант — небольшие проекты, которые будут активно развивать связи в будущем.

По мнению сенатора, наиболее вероятный импульс для развития сотрудничества — создание инвестиционных центров по подобию тех, что уже были созданы с Японией. Калашников обратил внимание на то, что инвестиционные платформы — первостепенная необходимость для продуктивного сотрудничества Москвы и Пекина.

