Никакой изоляции: российская экономика открыта для работы с дружественными партнерами

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Проработка вопросов логистики поможет надежно связать Дальний Восток с азиатскими странами.

Главное внимание на пленарном заседании ВЭФ президент РФ уделил внутренним делам нашей страны. Так Владимир Путин заявил, что нужно создавать экономику высоких зарплат. И чем они больше, тем лучше для страны в целом. А еще этот форум снова показал, что Дальний Восток остается «Дальним» только на карте. На деле он показывает опережающие темпы развития.

Самые важные заявления президента собрал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий, он работает в Приморье.

Перед началом сессии гости, в том числе экзотические, старались занять лучшие места. Кто-то просто увлеченно читал газету, журналисты активно работали на камеру.

Словом, мало кто обращал внимание на презентацию на экране. А ведь там уже была подсказка, о чем пойдет разговор: «Дальний Восток — это концентрированное богатство нашей планеты».

Выйдя на сцену, Владимир Путин объяснил: российские власти это богатство последовательно и успешно преумножают.

«За прошедшие годы, по многим ключевым показателям, в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы. Так, за десять лет валовой региональный продукт Дальнего Востока увеличился более чем в два с половиной раза с четырех триллионов рублей до 11 триллионов. За это время в основной капитал дальневосточных компаний и предприятий было вложено 20 триллионов рублей», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Это само по себе уникально: каждый год на ВЭФ вся страна следит за развитием Дальнего Востока. И каждый год здесь, на пленарной сессии, задают новые векторы масштабной трансформации ключевого региона России.

Основной вектор, впрочем, остается неизменным: главное — это люди. Благодаря программе дальневосточной и арктической ипотеки со ставкой в 2% уже более 165 тысяч семей смогли переехать в новую квартиру. Но у программы было ограничение — возраст. Президент поручает снять барьеры.

«Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей. Подчеркну: для всех многодетных семей. Независимо от возраста родителей. У нас там было ограничение — 35 лет, но сейчас женщины рожают и не в 35, а в 40 и больше, дай бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше», — отметил президент.

Путин добавляет: ипотеку по сниженной ставке смогут получить и все работники образовательных учреждений региона. Жить на Дальнем Востоке становится выгодно. И это живо чувствует молодежь.

«На протяжении десяти лет это категория, 20-24 года, стабильный приток молодежи. Это впервые приток первокурсников — учиться в вузы Дальнего Востока. У нас исторически люди ехали с Дальнего Востока учиться в другие регионы страны. Сегодня у нас 76% дальневосточников-абитуриентов остаются учиться на Дальнем Востоке», — рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Важный стимул, безусловно, зарплаты. За десять лет на Дальнем Востоке они в среднем выросли в два с половиной раза, до 100 тысяч рублей. И в целом Путин подчеркивает: в России должна сформироваться экономика высоких зарплат. Главное, чтобы высокими их не делала инфляция. На сессии — живая дискуссия о действиях Центробанка по ее сдерживанию.

«Некоторые считают, что уже переохлаждение какое-то наступило, но кредитование-то не остановилось. Все также понимают, что если инфляция будет „захлестывать“ экономику, ничего хорошего не будет, потому что невозможно ничего прогнозировать даже на десять дней, не то, что на годы вперед. Вот это тонкий вопрос. Банки, вот спросите руководителя ВТБ, он тоже вам скажет, что да, там, перегибают чего-то, уже переморозили», — отметил президент.

После слов президента руководитель ВТБ, правда, уже решил не говорить, что кто-то что-то перегибает.

«У нас в принципе ставка начала снижаться, будет снижаться. Поэтому тренд есть. А вы знаете, скорость 1-2%. Я даже и не занимаюсь этим прогнозом, это Центральный Банк решает. Но в целом, я думаю, что инфляция у нас сегодня контролируется достаточно неплохо, отсюда и общая тенденция к снижению ставки», — сказал председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Путин отдельно подчеркивает: даже несмотря на дорогие кредиты, в России экономика не стагнирует. Помогают меры поддержки. На Дальнем Востоке это территории опережающего развития. ТОРов уже 18, в них работает более трехсот компаний, вложивших почти четыре триллиона рублей инвестиций.

«Сейчас с учетом накопленного, успешного опыта предлагаю сделать кардинальный шаг, а именно, что называется, бесшовное создание условий для действующих инвесторов, запустить на всей, подчеркну, на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса», — заявил российский лидер.

Эффективная работа всего региона зависит от логистики. Путин поручает продолжить модернизацию Восточного полигона железных дорог — это БАМ и Транссиб. Авиасообщение тоже в фокусе внимания. Региональный самолет «Байкал» все никак не может встать на крыло.

«К сожалению, вынужден согласиться, решается это не так быстро, как бы хотелось, но вот и „Байкал“, там и другие есть самолеты небольшие, которые должны прийти на смену Ан-2. Вот все-таки эта работа идет, не буду скрывать, мы так иногда ругаемся с некоторыми нашими, как говорили в свое время, ответработниками, и они должны будут ускорить эту работу, реализацию этих планов», — отметил президент.

Ускорить придется и работу по развитию Трансарктического коридора. Это новое понятие, оно объединяет Северный морской путь и все прилегающие к нему маршруты.

«Нам предстоит не только прокладывать надежные безопасные морские маршруты в Арктике, выходить на круглосуточную работу Трансарктического коридора. Впереди работа на берегу, имею в виду развитие связей и навигации систем обслуживания судов и аварийно-спасательной инфраструктуры. И, конечно, речь идет о модернизации морских портов в Арктике и на Дальнем Востоке», — заключил Путин.

Владимир Путин несколько раз возвращался к теме логистики. Задача — надежно связать Дальний Восток с азиатскими странами. В этом понятный сигнал: российская экономика не будет ни от кого закрываться. Напротив: открыта к сотрудничеству со всеми дружественными партнерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.