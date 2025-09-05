Все в панике: западная пресса отреагировала на слова Путина о НАТО на Украине
Западная пресса остро отреагировала на слова Путина о силах НАТО на Украине
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Заявление российского лидера стало ответом на угрозы со стороны ЕС.
Слова президента о реакции на возможный контингент НАТО на Украине на пленарном заседании ВЭФ вызвали едва ли не панику в западной прессе.
Крупнейшие издания, новостные агентства и телеканалы, такие как Reuters, The Washington Post или Sky News выделяют одну и ту же мысль: Россия не будет терпеть никаких так называемых западных миротворцев на территории Украины. И подчеркивают, что это заявление стало ответом российского президента Макрону, Стармеру и Мерцу, которые накануне выступали с агрессивными заявлениями в адрес Москвы.
