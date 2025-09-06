«Это близко любой женщине»: актриса Александрова назвала свое заветное желание

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Во все времена представительницы прекрасного пола искали лишь одно.

Актриса Марина Александрова на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» от Национальной Медиа Группы призналась в беседе с 5-tv.ru, что с героиней сериала Ксюшей, которую сыграла актриса Тина Стойилкович, у них есть общая черта.

По словам актрисы, их объединяет потребность в любви.

«Желание быть любимой, мне кажется, близко любой женщине», — заявила она.

Также звезда добавила, что жажда признания и тепла со стороны партнера была присуща женщинам во все времена.

Марина Александрова — актриса театра и кино. Родилась в 1982 году в Венгрии, в семье подполковника артиллерии и преподавателя. В 1996 году поступила в Театральное училище имени Щукина. В 2003 году была принята в труппу театра «Современник», где работала до 2011 года.

Популярность ей принесли роли принцессы Марии Гессен-Дармштадтской в сериале «Бедная Настя» и Екатерины II в сериале «Екатерина». С 2008 по 2011 год была в браке с актером Иваном Стебуновым. В 2012 году вышла замуж за режиссера Андрея Болтенко. Пара воспитывает двух детей: сына Андрея и дочь Екатерину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жена Ивана Янковского на премьере сериала рассказала об отношении к проектам мужа.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.