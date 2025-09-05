Актрису Аглаю Тарасову задержали в Домодедово с наркотиками

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками, информацию подтвердил источник 5-tv.ru.

У звезды фильма «Лед» обнаружили конопляное масло в вейпе. Актриса прилетела из Израиля.

Возбуждено уголовное дело. Актрисе может грозить срок от трех до семи лет и штраф до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

Дарья-Аглая Тарасова — дочь народной артистки Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Известна по фильмам «Лед», «Холоп -2», «Марафон желаний», сериалам «Интерны» и «Беспринципные».

Ранее 5-tv.ru писала, в России наблюдается популярность «грибных ретритов» с мухоморами. Участникам предлагают употребить грибы и другие растения с психоактивными свойствами.

Подобные мероприятия нередко маскируются под обучающие курсы по гипнозу, развитию креативности и личной эффективности. В 2024 году в Сочи один из таких сеансов завершился трагедией — погиб человек.

