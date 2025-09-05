ВС РФ освободили населенный пункт Марково в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Об успехах российской армии рассказали в Минобороны РФ,

Российские военные за минувший день освободили населенный пункт Марково в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Федоровка и Марково Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.

Сообщается, что в результате освобождения Марково российские военные уничтожили шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в северо-западной части Черного моря. Также за неделю ВС РФ нанесли один массированный и четыре групповых удара по предприятиям украинского ВПК и военной инфраструктуре.

Помимо этого, российские военные взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции за минувшие семь дней. Ранее военнослужащие группировки «Восток» полностью освободили территорию ДНР в своей полосе ответственности и продвинулись в глубину обороны украинских войск, взяв под контроль Новоселовку в Днепропетровской области.

Минобороны также сообщило о значительных потерях украинских вооруженных формирований на донецком направлении — более 9000 военнослужащих, складов боеприпасов, техники и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после освобождения ряда населенных пунктов российские силы контролируют весь юг ДНР и проводят работу по укреплению безопасности на освобожденных территориях. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.