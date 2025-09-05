Краснов: в международные договоры РФ включены пункты о взаимной защите активов

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина;Генпрокуратура Рф; 5-tv.ru

Они должны дать гарантии от замораживания денежных средств.

В международные договоры России включены пункты о взаимной защите активов от замораживания по инициативе генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов на сессии «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«По моему поручению инициировано включение в договоры с зарубежными странами положений о взаимной защите иностранных инвестиций от замораживания активов из-за введения экономических санкций», — поделился он.

Также на сессии Краснов рассказал о пресечении незаконной схемы с продажей мест для автоперевозчиков на границе России и Китая. Для международных экспортеров два года назад начала действовать электронная очередь. Однако появились и те, кто занимал очередь, не являясь перевозчиком, и перепродавал места за 20 тысяч рублей.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нем приняли участие представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

