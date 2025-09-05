Директор госкорпорации «Росатом» назвал конкурентное преимущество России

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Страна продолжает усиливать превосходство.

Трехзвенная ядерная система является конкурентным преимуществом России. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе сессии «500 лет на горизонте: от открытий инновациям Северного морского пути» на Восточном экономическом форуме — 2025.

«Президент России Владимир Владимирович Путин, в позапрошлую пятницу в Сарове, больше всего говорил о другом главном преимуществе, конкурентном преимуществе Российской Федерации — ядерной триаде», — добавил он.

Также Лихачев заявил, что Россия продолжает усиливать превосходство в этой области и надеется, что это поможет решить другие задачи.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин допустил объединение платежных систем РФ и Китая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.