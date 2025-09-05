Нечто особенное: шеф-повар рассказал о подготовке к фестивалю «Балтика Фест»

Фото, видео: 5-tv.ru

Мероприятие развернется 13 сентября в Ленинградской области на автодроме «Игора Драйв».

При подготовке к гастрономическому фестивалю «Балтика Фест» особое внимание уделяют не только качеству продуктов, но и эмоциональному восприятию гостей. Об этом 5-tv.ru сообщил шеф-повар ресторана «Фаворит» Сергей Карпов.

Кулинары, участвующие в создании меню для фестиваля «Балтика Фест», решили отказаться от обычных закусок, таких как сушеная рыба и чипсы. Вместо этого они предложат гостям уникальные угощения.

«Мы должны гостям дать ощущения, дать воспоминания и дать те вкусы, которые, возможно, у них ассоциируются с мероприятием принятия пива, как с душевной посиделкой в хорошей компании», — отметил Сергей Карпов.

В Карелии уже начали собирать заказы у рыболовов на поставку живых раков, поскольку объемы очень большие. Карпов добавил, что эти морские обитатели в живом виде приедут на площадку в день фестиваля, 13 сентября.

Также, по словам шеф-повара, скоро они начнут выпаривать соус, в котором буду томить ребра и рульку. Он придаст мясу особый вкус.

«Для этого мы возьмем 100 литров темного пива (безалкогольное — Прим.ред). Мы его уварим в 10 раз, получим с этого 10 литров. Уйдет терпкость, сконцентрируется вкус», — пояснил Карпов.

Кроме этого, на территории автодрома «Игора Драйв» организаторы мероприятия «Балтика Фест» установят крупный смокер. В нем, как отметил шеф-повар, будет томиться 200 килограммов мяса на ольховой щепе в течение суток.

Билеты на гастрофестиваль можно приобрести в билетных онлайн-кассах и на сайте комплекса «Игора Драйв». Он пройдет 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.

