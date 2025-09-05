Скорая помощь: когда не следует вызывать медиков

Терапевт Звонков: скорую нужно вызывать в действительно экстренных случаях

Иногда из-за «пустяковых» причин врачи могут не успеть оказать помощь тем, кому она действительно жизненно необходима.

Поводом для вызова скорой помощи может быть только экстренный случай, когда присутствует угроза жизни. Об этом Life.ru сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.

«Не следует вызывать скорую медицинскую помощь во всех случаях. Поводом к вызову может быть нарушение сознания, дыхания и работы сердца, а также головокружение, сильная тишина, двоение в глазах, нарушение походки и при признаки нарушения мозгового кровообращения», — пояснил врач.

По словам эксперта, многие люди часто вызывают медиков по незначительным случаям, что усложняет работу бригад и своевременный приезд на действительно экстренный вызов. Врач предложил фиксировать, по каким причинам вызвали неотложную помощь.

«Я думаю, есть смысл сделать пометку в карте скорой помощи: вызов обоснован или вызов не обоснован. Если он не обоснован, то бригада считает, что ее вызвали зря», — дополнил Звонков.

Кроме того, специалист добавил, что если повреждения у больного незначительные, и он в состоянии самостоятельно добраться за помощью, то лучше не беспокоить сотрудников экстренных вызовов.

