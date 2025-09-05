Путин заявил об отсутствии стагнации в экономике РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Центральный банк держит высокую ставку для того, чтобы побороть инфляцию.

Стагнации в российской экономике нет. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025), отвечая на вопрос о согласии с мнением главы Сбербанка Германа Грефа о застое.

«Нет. Он знает, мы с ним в постоянном контакте. Он участник всех наших, многих совещаний, который проводятся, в том числе у меня с правительством, с Центральным банком. Это такое вот и у некоторых членов правительства такое же мнение», — сообщил президент.

По его словам, такое мнение связано с тем, что Центральный банк держит высокую ставку для того, чтобы побороть инфляцию.

«Вы сами жаловались на цены в магазинах. Вот цель такая, чтобы не только в магазинах, но и среди участников экономической деятельности цены припали», — поделился российский лидер.

Он также отметил, что в прошлом году рост ВВП составил 4,3%, а инфляция выросла на 4,4%. Путин уточнил, что темпы кредитования тоже снизились, однако этот процесс остановить уже невозможно.

Президент также добавил, что, если инфляция будет «захлестывать» экономику, то ничего хорошего из этого не получится. По его словам, на данный момент эти показатели нельзя прогнозировать даже на десять дней.

Ранее Путин высказал мнение, что правительство и Центральный банк ведут себя профессионально в вопросах снижения ключевой ставки. Финансовые структуры всегда исходили из принципа, что базовым условием для развития российской экономики и социальной сферы является устойчивая макроэкономическая политика.

