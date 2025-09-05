Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Цель конкретной европейской продукции — «убить» производство страны.

Бывший президент Украины Виктор Янукович «прослезился», осознав последствия экономической ассоциации государства с Евросоюзом. Цели конкурентной продукции из Европы — «убить» производство страны и лишить ее торговых связей с РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Встраивание Украины в европейскую систему экономических отношений было связано для нас с некоторыми проблемами экономического характера, потому что Украина входила в зону свободной торговли, у нас были открыты таможенные границы», — сказал президент.

Путин отметил, что для России это имело определенные последствия. По его словам, Украина должна была оценить, что она теряет в контактах с Москвой — как в финансовом выражении, так и в кооперационном плане — и что получает взамен.

«Украина должна была положить на чашу весов, что она теряла в контактах с нами», — рассуждает глава государства.

Президент подчеркнул, что именно над этим размышлял Янукович, который, подсчитав возможные потери, пришел к выводу о том, что открытие украинских рынков для конкурентоспособной европейской продукции приведет к упадку отечественного производства и закрытию кооперационных и торговых связей с Россией.

Стоит отметить, что Янукович никогда не отказывался от вступления в ЕС — он стремился к этому, но на выгодных для Украины условиях. При этом Россия также не мешала началу политики интеграции Украины в Европу.

«И повторяю, это законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи, как обеспечивать свои интересы в области экономики, с кем заключать союзы», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что судебная система на Украине разрушена как таковая. Происходящее в стране — путь в никуда. Россия, хоть ей и не близок подобный подход к власти, все же готова к встречам с представителями киевского режима. Путин готов предоставить делегации Украине стопроцентные гарантии безопасности.

