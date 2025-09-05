Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

В регионе стоит выстроить эффективную систему, которая станет работать на бюджет страны.

Деньги при решении задач на Дальнем Востоке — не самое главное. Самое главное — это правильная организация работы, определение приоритетов и взаимодействия между различными структурами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Деньги всегда важная вещь, но не самое главное. Самое главное — это правильная организация работы, определение приоритетов и взаимодействия между различными структурами, должны решать общую задачу», — поделился он.

Путин уточнил, что задача региональных властей — договариваться с инвесторами, которые в свою очередь должны гарантировать грамотное распределение ресурсов.

«Первое, что нужно сделать, это нужно организовать совместную работу. А потом нужно искать новейшие технологии и тех инвесторов, которые готовы применять эти технологии вместе с контролирующими организациями, которые должны следить за хрупкой экосистемой Арктики и на Дальнего Востока, применять эти технологии», — поделился Путин.

По его словам, если общая задача будет решаться, тогда и проблем с деньгами не будет, так как от вложенных средств пойдет польза бюджету, поскольку он будет получать новые налоговые поступления от эффективной и грамотно выставленной работы новых предприятий.

