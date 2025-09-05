Санкт-Петербург и Владивосток свяжет Трансарктический транспортный коридор

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

Он расширит использование Севморпути, которым все активнее пользуются китайские компании.

На карте России появится новый стратегический маршрут, об этом сегодня много говорил президент. Трансарктический транспортный коридор соединит Санкт-Петербург и Владивосток. Он даст мощный импульс развитию северных регионов, а еще расширит использование Севморпути, к которому все активнее подключаются китайские компании.

Какие перспективы открывают совместные проекты России и КНР в Арктике — расскажет корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Третий день экономического форума. Повестка сессий и конференций уходит в детали и становится предметной — конкретные проекты, прикладные вопросы. Арктика и Севморпуть в центре внимания сразу на нескольких площадках.

«Сегодня у нас тема была инвестиции в связанность. Мы пообсуждали логистические новые маршруты, которые появляются, очень активно меняют карту глобальной торговли. И новые инструменты финансовой сферы, и вообще формирование новых институтов, обеспечивающих эту связанность», — отметил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Самый арктический регион Дальнего Востока, Чукотка, в этом году презентует не только свой туристический потенциал, что само по себе впечатляет, но и пытается найти инвесторов для инфраструктуры Северного морского пути. Например, для строительства перегрузочного терминала в поселке Провидения. Стоимость проекта шесть миллиардов, которые гарантированно окупятся за девять лет. Рентабельность проекта около 80%. Таких уникальных предложений на рынке в условиях турбулентности мировой экономики просто нет.

Концепцию Севморпути полтысячелетия назад, в 1525 году, предложил русский дипломат Дмитрий Герасимов. Сегодня это — самый короткий судоходный маршрут из Европы в Азию и самый быстрый. По нему идет 80% российского газа и пятая часть нефти, еще редкоземельные никель и вольфрам — все с арктических месторождений.

«В данном случае грузы должны будут кратно возрасти. И мы ждем перехода от десятков к сотням миллионов тонн в течение ближайших 3-5 лет. Ну и, конечно, значимую добавку к этой работе даст международный транзит. Очень надеемся, что это тоже будут десятки миллионов тонн. И такая работа идет с нашими ближайшими партнерами, с КНР, с Индией. Ну и не только с ними. Интерес к СМП растет», — отметил Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации «Росатом».

Ключевое значение здесь играет флот. Это не только ледоколы и танкеры- гиганты, которые способны врезаться в многометровые толщи льда, но и суда обеспечения.

«Здесь у нас представлены различные промышленные проекты, которые производятся у нас на Дальнем Востоке. Например, судно снабжения усиленного ледового класса проекта „Афромакс“. Их производят в Большом Камне на заводе „Звезда“ и используют для освоения Северного морского пути», — отметила волонтер Валерия Лузан.

В арктические проекты уже включается даже малый бизнес. Например, уникальный российский 3D-принтер, на котором промышленно можно печатать арктические дроны.

«Он может приводняться на воду, этот квадрокоптер, который разрабатывается, и измерять концентрацию нефтепродукта и определять его тип. Это нужно для обеспечения экологической безопасности в портах, в том числе в арктических широтах», — объяснил Денис Королевский, заведующий лабораторией морской робототехники в МГУ имени Невельского.

Сделать Арктику привлекательной для предпринимателей и инвесторов могут государственные гарантии. Надзор за их исполнением выполняет Генеральная прокуратура. На сессии, которую провел ведущий «Итоговой программы» на РЕН ТВ Петр Марченко, генпрокурор Игорь Краснов подчеркнул: задача у ведомства — обеспечивать права бизнеса.

«При нашем непосредственном участии внедряется нормативная возможность освобождения предпринимателей от ответственности, если они добровольно устранили допущенные нарушения. Есть такая шуточная, но абсолютно правильная поговорка — все, что сэкономлено, значит заработано. В данном случае вместо уплаты штрафа они получают инвестиции в собственный бизнес», — рассказал генпрокурор Игорь Краснов.

Неизбежность и перспективы освоения русской Арктики сегодня понимают все.

«Давайте приглашать в Арктику людей популярных, давайте приглашать их для того, чтобы они открывали своей аудитории, может быть, даже и сами в то не веря, этот фантастический регион», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Арктические проекты страны должны стать частью информационной повестки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.