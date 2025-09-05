Путин: судебная система на Украине разрушена как таковая

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

Происходящее в стране — путь в никуда.

Судебная система на Украине уничтожена как таковая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства отметил, что происходящее на Украине — путь в никуда. Россия, хоть и не разделяет подобного подхода к устройству демократической власти, к встречам с главами киевского режима все же готова.

«Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал, готов. Пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность», — сказал Путин.

Российский лидер заявил, что готов предоставить украинским гостям стопроцентную гарантию безопасности. Однако условия, при которых представителей власти РФ «отправляют туда-то» на встречу — неуместны и неприемлемы.

«Мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», — заключил Путин.

