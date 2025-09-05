Путин: войска НАТО на Украине станут законными целями для поражения

Фото, видео: www.globallookpress.com/Robert Michael; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Одна из причин украинского конфликта — попытки втягивания страны в североатлантический альянс.

Если контингент НАТО на Украине, то они станут законными целями для поражения, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Глава государства напомнил, что одна из первопричин конфликта на Украине — попытки втягивания страны в альянс.

«В результате госпереворота устранили Януковича от власти. Устранили человека, который был против вступления Украины в НАТО. К власти привели те силы, которые были за вступление и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает, даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности. Но без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются», — подчеркнул президент.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.