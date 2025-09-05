Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

Тарифы по нему остаются рыночными так же, как при импорте в Европу.

«Сила Сибири-2» — это один из крупнейших энергопроектов в мире. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Это один из крупнейших, действительно, один из крупнейших энергетических политических проектов во мире», — отметил он.

Российский лидер также поздравил стороны с проектом, так как переговоры по нему были долгие, но, при этом, условия были достигнуты взаимовыгодны.

«Это были долгие переговоры, и всегда, когда между собой общаются и стараются найти какое-то решение, участники экономической деятельности. Это непростой процесс, но все стремятся к достижению результата, в котором заинтересованы обе договаривающиеся стороны», — поделился Путин.

Российский лидер уточнил, что нужный результат в ходе совместной многолетней работы между «Газпромом» и китайскими партнерами был достигнут. Также Путин отметил, что цены в рамках проекта остаются рыночными — такими же, какими они были при импорте в Европу.

«Что касается цен. То они носят рыночный характер и рассчитываются по фактически такой же формуле, как и рассчитывались при поставках в Европу. Формула одна и та же. Но там составляющие этой формулы, цены на различные продукты, из которых и складывается цена на газ, эти цены просто разные в разных регионах мира. В Европе это одни цены, в Азии другие. А формула определения цены одна и та же. Она абсолютно рыночная», — отметил Путин.

«Сила Сибири-2» — это газопровод, который продолжит развитие транспортной системы поставок российского природного газа в Азиатско-Тихоокеанский регион. Тема строительства и развития «Силы Сибири-2» и других инфраструктурных проектов активно обсуждалась на Восточном экономическом форуме.

В ходе форума Владимир Путин подчеркнул важность комплексного развития Дальнего Востока и Сибири как национального приоритета. Он отметил значительный рост экономических показателей региона за последние десять лет, а также обратил внимание на внедрение единого режима преференций для этих территорий, который поможет привлечь инвестиции и развить инфраструктуру, включая проекты как «Сила Сибири-2».

