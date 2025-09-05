Путин: в США много компаний, которые хотят возобновить работу с РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stefan Klein; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сейчас надежные партнеры России — Китай и Индия.

В США много компаний, которые хотят возобновить работу с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске. Причем, там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа», — объяснил российский лидер.

В центре обсуждения — сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин отметил, что надежными партнерами России остаются Китай и Индия. При этом США — тоже часть региона. И в Штатах достаточно желающих сотрудничать с Москвой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия не будет замыкаться в «национальной скорлупе». Это — вредоносное решение для любой экономики, даже для самой развитой. Приоритет РФ — развитие сотрудничества со всеми странами мира. В большей степени, конечно, с дружественно настроенными государствами, нашими друзьями. Москва не собирается ни от кого отгораживаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.