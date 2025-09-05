Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Речь идет также о России и Китае.

Монголия, Китай и Россия в трехстороннем порядке работают над тем, чтобы проложить газопровод «Сила Сибири — 2». Об этом заявил монгольский премьер-министр Гомбожавын Занданшатар в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«На данный момент проведены все технико-экономические работы, в том числе исследовательские работы. И этот крупный проект, который осуществляется между нашими странами, стороны договорились принципиального согласия о прокладке данного газопровода. И хотел бы с ответственностью заявить о том, что мы уже готовы приступить к строительству этой работы», — сказал Занданшатар.

Он отметил, что Монголия — не просто транзитная страна. Она может и потреблять, и закупать природный газ, а также подключить к «Силе Сибири — 2» крупнейшие города страны. Иными словами — провести газификацию.

Для Монголии такой подход будет означать помощь в развитии промышленности, борьбу с экологическими бедствиями — например, со смогом в Улан-Баторе зимой, а также новые возможности для роста экономики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поручил утвердить стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.