Путин поручил утвердить стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Крылов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Приоритетная цель — сохранить темпы динамичных изменений и бурного развития.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил утвердить стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года.

«По итогам нынешнего форума прошу проектировать и утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года. Сделать это прошу в течение года», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Дальний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион — это территории динамичных изменений и бурного развития. Подобные темпы стоит поддерживать и усиливать.

«Мы должны поддерживать высокие темпы позитивных перемен, улучшать инфраструктуру отечественной экономики, повышать технологичность всех сфер жизни и более эффективно использовать ресурсный, производственный, логистический и научный потенциал, которым обладают наши дальневосточные регионы и страна в целом», — сказал глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чтосейчас женщины рожают и после 35 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.