Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Политик отметил, что форум помогает улучшать качество жизни на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ВЭФ является важной движущей силой в продвижении сотрудничества в сфере экономики, социального развития, а также культурного взаимодействия, об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон.

Форум способствует улучшению качества жизни людей на российском Дальнем Востоке и в целом в Азиатском-Тихоокеанском регионе.

«Наша сегодняшняя встреча наглядно демонстрирует ведущую роль России в ее стремлении к продвижению международного сотрудничества в рамках двусторонних и многосторонних форматов. Это касается и взаимодействия в политическом аспекте, экономическом, а также продвижении новых технологий и разработок», — отметил Сипхандон.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.