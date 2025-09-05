Путин: протекционистские меры вредят применяющим их странам и мировой экономике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Россия открыта для сотрудничества со всеми желающими иностранными партнерами.

Протекционистские меры вредят и тем, кто их применяет, и мировой экономике. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путина на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Российского лидера спросили его мнение по поводу общемирового тренда на протекционизм — внешнеторговую политику государства, направленную на ограничение ввоза импортных и поддержку производства аналогичных внутренних товаров и услуг.

«Это во вред. Во вред тем, кто применяет и во вред мировой экономике и международной торговле. Это ведет к сепаратизму региональному и стран. Ничего здесь хорошего не будет. Тех, кто пытается проводить такую политику, потому что современный мир очень взаимосвязан сильно», — ответил Путин.

По словам президента, замкнутость в «национальной скорлупе» введет к понижению конкурентоспособности. Путин отметил, что Россия исходит из того, что она открыта к сотрудничеству со всеми странами мира. Однако уточнил, что в первую очередь государство отдает предпочтение тем партнерам, которые прежде всего хотят с ней работать и являются для нее дружественными.

«Мы не отгораживаемся ни от кого и думаем, подавляющее большинство, если не все сидящие в этом зале со мной согласятся, такая открытость — она выгодна всем, кто придерживается такой точки зрения и такой политики», — подытожил Путин.

Ранее президент сделал заявление, что экономика России должна стать экономикой больших зарплат. Он уточнил, что это не является пустым звуком, так как, например, за последние десять лет зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза

