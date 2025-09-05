Путин: сейчас женщины рожают и после 35 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Президент отметил, что чем больше в стране детей — чем лучше.

Сейчас женщины все чаще рожают и после 35 лет, отметил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Глава государства предложил сделать Дальневосточную и Арктическую ипотеку доступной для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей. Сейчас в данных регионах льготная выплата в один миллион рублей за рождение третьего и последующего ребенка действует только для родителей до 35 лет. Она идет на погашение ипотечного кредита.

«У нас там было ограничение — 35 лет, но сейчас женщины рожают и не в 35, а в 40 и больше, дай бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше. Конечно же, семьи дальневосточников, семьи с детьми должны быть обеспечены социальными объектами — поликлиники, детские сады, школы, больницы», — подчеркнул президент.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

