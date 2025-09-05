Путин: экономика России должна стать экономикой высоких зарплат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив, что такое заявление не пустой звук.

«Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, и это не пустой звук, это не популизм какой-то. В этом есть экономический смысл», — заявил российский лидер.

По словам президента, за последние десять лет зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза, а по итогам прошлого года превысила 100 тысяч в месяц в номинале. При этом, уровень безработицы в регионе сократился с 7 до 2,4%.

Ранее Путин сообщал о том, что Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития. За последнее десятилетие валовый региональный продукт вырос более, чем в два с половиной раза — до 11 триллионов рублей. Также в основной капитал дальневосточных компаний было вложено 20 триллионов рублей.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

При этом на форуме не единожды отмечали важность стратегического курса развития России и ее будущего.

